Corigliano Rossano, incidente nel selettore dei rifiuti di Bucita: operaio in ospedale

Aumenta e diventa preoccupante la filiera di incidenti sul lavoro che hanno prodotto infortuni seri nei lavoratori dell’impianto di selezione dei rifiuti di Bucita, dell’area urbana di Rossano, dove ieri sono arrivati a quattro, negli ultimi due anni, gli infortuni gravi che hanno procurato danni irreversibili ai lavoratori.

Ieri, infatti, un nuovo infortunio sul lavoro si è verificato nella struttura che si occupa della lavorazione dei rifiuti dove vengono usati anche mezzi pesanti per la rimozione della spazzatura e per altri materiali.

Da quanto si è appreso e dalla descrizione dell’incidente da parte del lavoratore infortunato ai soccorritori ed ai sanitari, sembra che lo stesso fosse alla guida di un escavatore che trasportava delle lunghe sbarre di ferro, solitamente ancorate ad una gru per mantenere la distanza dall’operatore, quando queste si sarebbero rivolte verso il mezzo con all’interno il lavoratore che per non essere attinto si sarebbe riparato con la mano finita schiacciata tra cabina ed il pesante ferro attaccato al braccio dell’escavatore.

L’uomo è stato soccorso dai compagni ed accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Giannettasio di Rossano dove i sanitari hanno provveduto alle prime cure ed espletato il referto di infortunio sul lavoro previsto in questi casi.

Dalla visita dell’ortopedico è stato poi prescritto il relativo intervento chirurgico presso il reparto di ortopedia dello stesso nosocomio.

