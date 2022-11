Scalea, il sindaco Perrotta rivela: "Sono stato minacciato, vado avanti"

Il sindaco di Scalea Giacomo Perrotta stamattina ha scritto un post sui social dove ha denunciato di aver subito minacce nei mesi scorsi: "Sono passati oltre nove mesi ed oggi posso dirlo".

"Sono passati nove mesi da quando una mattina ho rinvenuto sul vetro della mia auto un biglietto anonimo in cui, non troppo velatamente, venivo minacciato ed in cui venivo avvisato che “sanno dove abito”. Ho, ovviamente ed immediatamente, denunciato l’evento alle forze dell’ordine e ieri sono stato convocato dall’autorita’ competente da cui ho saputo che le indagini stanno continuando. Potrete togliermi, momentaneamente, la serenità ma non mi toglierete mai la determinazione ad andare avanti. Qualcuno dice che se si subiscono questi gesti vuol dire che si è sulla strada giusta ma di questo ne ero sicuro anche senza questo gesto vile. Vado avanti, andrò avanti, andremo avanti.

