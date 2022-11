Rende, altri prestigiosi riconoscimenti per i laureati dell’Unical

L’Università della Calabria continua a “sfornare” eccellenze. Maria Caterina Crocco, laureata in Fisica e dottoranda di ricerca dell’Unical, ha vinto ex-aequo l’VIII Borsa di studio “Sara Cucchi” in sorveglianza fisica di radioprotezione istituita dall’Anpeq (Associazione nazionale professionale esperti qualificati di radioprotezione). La giovane Maria Caterina Crocco, che è anche esperta di Radioprotezione di primo grado e collabora con l’Infrastruttura di Ricerca Star dell’Unical, ha ricevuto il premio durante una cerimonia che si è svolta nei giorni scorsi in occasione del convegno dell’associazione a Bardolino dove è stata invitata come ospite.

La dottoressa Crocco ha partecipato al bando che metteva in palio una borsa di studio presentando un lavoro di ricerca sulla “Radioattività impropria della Calabria”, risultato della collaborazione tra il master di I livello “Utilizzo delle radiazioni ionizzanti e radioprotezione” dell’Università della Calabria e l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria (Arpacal) tramite il laboratorio fisico Ettore Majorana del Dipartimento di Catanzaro e il Dipartimento di Crotone. Nello specifico, l’attività di ricerca ha riguardato, in una prima fase, la mappatura di alcune aree del territorio della città di Crotone in cui è stata accertata la presenza di una diffusa contaminazione dovuta all’uso di scarti di lavorazione dell’industria del fosforo che sono stati utilizzati come materiale di riempimento per le strade.

