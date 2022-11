Trebisacce, salari all’orizzonte per i lavoratori del Consorzio dopo 47 giorni di protesta

Consorzio di Bonifica, ecco i soldi per pagare gli stipendi. Finalmente. Dopo 47 lunghi giorni di presidio, arriva la buona novella. Che farà vivere un Santo Natale più tranquillo a tutti. Infatti, il Governatore calabrese Roberto Occhiuto e l'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo, si sono fatti carico delle legittime esigenze delle tute verdi. E domani il Consiglio regionale in programma a Reggio Calabria nella sede di Palazzo Campanella assicurerà quasi 2milioni di euro agli Enti consortili. La massima assemblea elettiva calabrese, su convocazione del suo presidente Filippo Mancuso, si riunirà a partire dalle 15.30, e all'ultimo degli otto punti previsti all'ordine del giorno, discuterà sulla “Proposta di Legge numero 130/12 di iniziativa della Giunta regionale recante, Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2022-2024”. All'interno del capitolo di bilancio dell'Ente, è stato inserito l'emendamento Salva Consorzi, una norma ad hoc costata 1.9 milioni di euro all'esecutivo guidato dal Governatore Roberto Occhiuto, che servirà per mantenere in vita, prima della loro riforma, gli Enti consortili. Una legge discussa ed approvata d'urgenza e peraltro in maniera bipartisan e quindi all'unanimità, dall'apposita Commissione regionale, e che domani verrà portata in Aula durante i lavori assembleari, per il via libera definitivo. Il tutto si legge nel testo della delibera licenziato dalla Commissione, «per far fronte alla lievitazione dei costi e quindi garantire il prosieguo delle attività manutentive degli impianti e la necessaria sicurezza idrogeologica del territorio».

