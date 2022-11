Corigliano Rossano, fondi per i torrenti a rischio. In arrivo due milioni di euro

È una paura motivata quella della comunità di Corigliano Rossano che ormai guarda il cielo con vigile attenzione e apprensione ogni volta che all’orizzonte si prospetta una allerta meteo. Le immagini di devastazione della alluvione del 2015 sono impressi negli occhi e nella mente di ciascuno. Le abbondanti piogge della ultime ore e l’eco dei tragici eventi di Ischia hanno amplificato la percezione del timore che le fragilità di questo territorio possano riemergere con devastante violenza. È notizia di questi giorni, per altro molto attesa, della pubblicazione del bando di gara per gli interventi su gli argini dei torrenti Acqua del Fico e Fellino su Rossano principali protagonisti dell’alluvione del 2015. Pronto il progetto definitivo che prevede un intervento per una spesa di più di 2 milioni di euro di fondi regionali. Non è ancora partita, invece, in maniera concreta la convenzione tra Calabra Verde e l’amministrazione comunale per la pulizia dei torrenti che finalmente azzera il rimpallo di responsabilità.

