Cosenza si mobilità per la Giornata internazionale del volontariato di sabato

L’Italia ha bisogno di solidarietà e la solidarietà ha bisogno di ascolto, spazio, partecipazione. E così quest’anno la Giornata Internazionale del Volontariato, istituita dalle Nazioni Unite e giunta quest’anno alla 37esima edizione, sarà celebrata con un doppio appuntamento nell’ambito dell’iniziativa “Diamo voce alla solidarietà”, uno dei quali vedrà protagonista Cosenza.

In particolare, nella giornata di sabato 3 dicembre, piazza 11 Settembre sarà animata con attività e piccoli laboratori che coinvolgeranno passanti e volontari giunti per l’occasione, stimolando una riflessione su temi legati al volontariato, come il dono del proprio tempo, i giovani e l’impegno sociale, gli ostacoli che si incontrano a compiere gesti di solidarietà.

Saranno le associazioni Effetto Larsen e ON! a coordinare queste attività e a far emergere le considerazioni delle persone, che saranno poi oggetto di riflessione nel convegno conclusivo dell’iniziativa, il 5 dicembre a Bergamo.

“Diamo voce alla solidarietà” è promosso da Forum Terzo Settore, CSVnet-associazione centri di servizio per il volontariato e Caritas italiana, in collaborazione con CSV Bergamo e Bergamo Capitale Italiana del Volontariato 2022, per celebrare la 37esima Giornata Internazionale del Volontariato istituita dalle Nazioni Unite. Un evento che vuole valorizzare l’impegno dei volontari partendo dal loro ascolto e dalla lettura dell’impatto che i grandi cambiamenti sociali in corso hanno sul volontariato stesso.

© Riproduzione riservata