Ospedali sul Tirreno, lo Smi “Praia a Mare è una farsa, Cetraro una struttura cadente”

Sanità all’angolo sul Tirreno cosentino. Tutto questo mentre proliferano le cliniche private. Un’analisi è stata fatta dal presidente nazionale emerito dello Smi, Cosmo De Matteis, dopo i blitz dei Nas per le verifiche nelle strutture sanitarie private del territorio. Gli accertamenti recenti riguardano le cooperative che assumono medici privatamente per offrire i servizi di questi operatori a strutture private e pubbliche.

«Cooperative come riferiscono le cronache nazionali - spiega De Matteis - spesso fittizie, non danno alcuna garanzia. Sono stati scoperti medici che a vario titolo non potevano esercitare. Medici sospesi dagli Albi, con procedimenti legali in carico ed altre irregolarità.

