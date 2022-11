Maltempo, forti piogge a Corigliano Rossano. Diversi interventi dei vigili del fuoco

A seguito delle forti piogge avute nel territorio compreso tra Rossano, Corigliano e Schiavonea il personale dei vigili del fuoco ha eseguito diversi interventi per allagamenti e soccorso a persone rimaste bloccate nelle autovetture dalla pioggia.

Per fronteggiare le varie richieste di intervento il dispositivo di soccorso è stato implementato con il richiamo di ulteriori unità di personale in servizio straordinario. Attualmente tutte le squadre sono impegnate in attività di soccorso, in attesa di espletamento circa 20 richieste di intervento.

