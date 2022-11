Montalto Uffugo, a Pianette alunni in aula con il cappotto

Per gli studenti delle scuole medie di Pianette la storia si ripete. Arriva l’inizio della stagione invernale e si trovano costretti a stare in classe al freddo e al gelo. Il motivo è il mancato funzionamento degli impianti di riscaldamento ma pare che il motivo non sia dovuto ad una rottura dell’impianto, bensì ad un disaccordo tra il Comune di Montalto Uffugo e Fincalabria, proprietaria dei locali che ospitano gli alunni della secondaria di primo grado di Taverna.

Entrambi gli enti, infatti, sostengono di vantare crediti a vicenda e già dallo scorso anno la discordia non riesce a trovare un punto di accordo a scapito degli alunni. Certo è che rimanere fermi seduti per cinque ore senza riscaldamenti, rappresenta un grosso disagio per tutti, i bambini e personale scolastico compreso. Una situazione incresciosa che indigna le famiglie che sono tornate sul piede di guerra.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata