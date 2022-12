Cetraro, in arrivo 48 milioni per il rilancio dell’ospedale

Sembra concretizzarsi l’atteso rilancio dell’ospedale “Gino Iannelli”. Il sindaco Ermanno Cennamo ha, infatti, reso noto che la Regione Calabria ha previsto 48 milioni di euro per far tornare la struttura - un tempo punto di riferimento per gli utenti di un vasto territorio - alla piena operatività.

È questa la notizia comunicatami dal presidente della Regione Roberto Occhiuto - ha commentato il primo cittadino cetrarese - nessuna risorsa persa, ma risposte certe e adeguate ai bisogni del territorio. Questa notizia ci gratifica molto, per cui ringraziamo il presidente Occhiuto, che ha confermato quanto detto in un recente video, sicuri che questo finanziamento potrà dare una svolta al nostro ospedale, che ha bisogno di interventi strutturali. Così come ringraziamo i vertici dell’Asp di Cosenza». Intanto ieri, convocato dallo stesso sindaco Ermanno Cennamo, presso la sede comunale, si è svolto un incontro dedicato proprio alla sanità territoriale, al quale hanno partecipato le forze politiche cittadine, i consiglieri di maggioranza e minoranza, rappresentanti sindacali e i componenti del Comitato civico pro-ospedale “Nino De Caro”.

