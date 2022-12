Paola, l'organico della Procura si rafforza con tre magistrati

Si potenzia l’organico della Procura di Paola. Hanno preso servizio, infatti, tre nuovi magistrati della sezione penale che andranno a sostituire colleghi già andati via e altri che lasceranno l’Ufficio di Procura tra qualche giorno per ricoprire nuovi incarichi. Faranno parte della squadra guidata dal procuratore capo Pierpaolo Bruni i sostituti procuratori Maria Porcelli che arriva da Napoli; Luca Natalucci da Roma e Mariolina Bannò da Catania.

Nei prossimi giorni lasceranno, invece, la Procura di Paola i pubblici ministeri Maria Francesca Cerchiara e Teresa Valeria Grieco.

Grieco e Cerchiara andranno a ricoprire il ruolo di giudice nel Tribunale di Lamezia Terme. Nei mesi scorsi, aveva già lasciato la Procura paolana la dottoressa Rossana Esposito per andare a ricoprire un altro incarico.

