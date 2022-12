"Strage del cimitero" nel Cosentino, chiesto l'ergastolo per Luigi Galizia

Ergastolo. È la pena invocata dal pg Valentina Traetta nei confronti di Luigi Galizia, 40 anni, ritenuto l’esecutore materiale della cosiddetta “strage del cimitero” in cui a San Lorenzo del Vallo persero la vita, il 31 ottobre del 2016, Edda Costabile e Ida Attanasio. Le due donne vennero uccise a colpi di pistola mentre erano intente a pregare nella cappella di famiglia. Si tratta del secondo processo di appello celebrato nei confronti di Galizia che - secondo l’accusa - agì per vendicare la morte del fratello, Damiano, assassinato il 26 aprile del 2016, a Rende, da Franco Attanasio, figlio di Edda e fratello di Ida, che poi venne arrestato e confessò la paternità del delitto.

Il nuovo dibattimento di secondo grado è stato deciso dalla Corte di Cassazione che, il 27 maggio dello scorso anno, annullò la condanna al carcere a vita di Galizia. Il quarantenne, difeso dagli avvocati Cesare Badolato e Pierpaolo Rivello, venne successivamente scarcerato. Ieri ha chiesto l’assoluzione dell’imputato proprio l’avvocato Badolato, contestando la ricostruzione accusatoria basata sulle indagini coordinate dalla Procura di Castrovillari. Si tornerà in aula lunedì 12 per l’intervento del professore Rivello, poi la Corte si ritirerà in camera di consiglio.

