Longobardi, archiviata la posizione di nove medici indagati

Due richieste di rinvio a giudizio e nove archiviazioni per i medici indagati per la morte di Mariangela Simona Colonnese, la giovane trentaquattrenne deceduta al sesto mese di gravidanza nel reparto di Rianimazione dell’Annunziata nel 2020. Il giudice del Tribunale di Cosenza Letizia Benigno, ieri mattina, ha archiviato la posizione dei nove medici indagati C. G., A.P., R.P., S. M., C. C., S.C., I.M., R.A., M.A condividendo le tesi delle difese. I medici sono stati, quindi, prosciolti. Al momento la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per due sanitari, mentre la posizione di altri due è al vaglio del giudice per le indagini preliminari che sta valutando una eventuale archiviazione. Nel collegio difensivo dei sanitari prosciolti ci sono, tra gli altri, gli avvocati Francesco Chiaia, Nicola Carratelli, Ornella Nucci, Francesco Guido.

