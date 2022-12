Cosenza, operaio agonizzante per crisi epilettica: lo salva un agente della municipale

Questa mattina la polizia municipale di Cosenza si è resa protagonista di un intervento in viale Trieste: un camion di una ditta cittadina ha riversato accidentalmente il proprio carico di terra, aprendo una sponda contenitiva, sull'asfalto.

Mentre il traffico si congestionava, una volante della municipale, è giunta sul posto per svolgere il normale servizio di viabilità quando, improvvisamente, un operaio ha iniziato a tremare e a contrarsi con spasmi muscolari.

Destino, ironia della sorte, fortuna, una seconda volante della polizia municipale ha notato la scena. A bordo della pattuglia si trovava l'agente Luca Tavernise, coadiuvato dall'agente Francesco Occhiuto che prontamente, insieme ai colleghi Mauro Zangari e Michele Arena, hanno creato un cordone intorno al malcapitato.

Fortunatamente Tavernise aveva conseguito gli attestati per i corsi BLSD e PBLSD "Corso provinciale di formazione per il soccorso" e "Soccorritore 118" ed ha prontamente riconosciuto che si trattava di una crisi epilettica con convulsioni generalizzate o movimenti involontari limitati ad alcune parti del corpo.

L'agente, allertando il 118, ha inserito nella bocca dell'uomo una penna in alluminio per non far mordere la lingua al paziente, riversandolo su di un lato per evitarne il soffocamento, afferrando la sua lingua riversa in una gola piena di sangue, quindi, cercando, con cautela, di salvare l'uomo.

L'ambulanza, giunta dopo circa 20 minuti di panico e disperazione, non era medicalizzata. L'operaio è stato così portato al pronto soccorso e, a quanto pare, non è in pericolo di vita.

