Lattarico, estorcevano denaro: arrestati tre pakistani

Tre persone sono state arrestate a Lattarico con l’accusa di estorsione. Si tratta di tre uomini di nazionalità pakistana fermati in flagranza di reato dai carabinieri della locale Stazione, guidati dal maresciallo Gerardo Paldino, per aver compiuto una estorsione di 20.000 euro.

Dall’elaborata attività di indagine dei detective dell’Arma, infatti, sarebbe emerso che i tre sospettati, senza farsi scrupolo di recarsi a casa della vittima, nella frazione di Contessa, ossia una donna sola con un figlio minore, agivano in gruppo e in modo allarmante e violento con minacce di morte anche nei confronti del figlioletto.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i tre indagati avrebbero accerchiato la donna, intimorendola per costringerla a farli entrare in casa e consegnare loro la somma di 20mila euro.

