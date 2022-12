Rende, fuga di gas alla scuola primaria Stancati

Ancora una volta paura e preoccupazioni. Ancora una volta, per la seconda volta in pochi giorni, una perdita di gas all’interno della scuola primaria “Stancati”, nel comune di Rende, ha costretto il dirigente scolastico a disporre la chiusura del plesso e chiamare, con urgenza, i genitori degli studenti. I vigili del fuoco e Rspp intervenuti sul posto , hanno fatto evacuare l’Istituto segnalando criticità. Mentre i tecnici della Provincia di Cosenza cercano di capire quali sono le ragioni di episodi gravi e ripetuti. La dirigente, Simona Sansosti, ha inteso approfondire la querelle e procedere a tutte le fasi istituzionali. Tra i genitori paura e irritazione. Molti hanno dovuto lasciare il pieno svolgimento del lavoro per correre, letteralmente, alla scuola rendese e "prelevare" i propri figli. Cosa accade? Hanno richiesto un controllo ed è stata intercettata una micro perdita all'impianto della caldaia. I tecnici stanno provvedendo alla riparazione. Sul posto i Vigili del fuoco di Rende.

