Mendicino, accusato di minacce e molestie. Arrestato un 32enne

Nel pomeriggio di ieri 7 dicembre, a Mendicino, i carabinieri della locale stazione hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale degli arresti domiciliari, nei confronti di un 32enne pregiudicato del posto. Al riguardo, si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile), al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che l’indagato è stato arrestato per il delitto di atti persecutori consistito in reiterate molestie, minacce, e vessazioni nei confronti di due persone del luogo tali da ingenerare in loro perdurante e grave stato d'ansia e di paura.

