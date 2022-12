Cosenza, oggi l’annuncio del nuovo arcivescovo: sarà monsignor Giovanni Checchinato

L’adunata dell’arcidiocesi tra ansia e speranza. Una comunità di fedeli che vive da mesi con quel nodo da sciogliere, quel vuoto da colmare. Un’attesa che non dà pace. Dal Vaticano, però, rimbalza la notizia di un cerchio, finalmente, chiuso. E oggi il nome del nuovo Pastore sarà annunciato in cattedrale alle 11.45. Sarà l’amministratore, monsignor Giuseppe Piemontese, che non sta facendo mancare il suo affetto e il suo paterno abbraccio al clero, ai religiosi e alle religiose, ed al grande popolo della chiesa bruzia, a rendere ufficiale la scelta di Papa Francesco.

Da due mesi nomi “certi” e altri assolutamente “incerti” s’incrociavano tra conferme e smentite da Roma a Cosenza, andata e ritorno.

Negli ultimi giorni, tutte le strade, improvvisamente, hanno imboccato la medesima direzione. Il successore dell’amato presule, Francesco Antonio Nolè, dovrebbe essere (il condizionale è d’obbligo in questi casi trattandosi di notizie sbarrate alla fonte dagli omissis) l’attuale vescovo di San Severo nel Foggiano, monsignor Giovanni Checchinato, 65 anni, originario di Latina.

