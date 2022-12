Forte vento a Cosenza, albero cade in strada sulla statale 107 a San Fili

Strada bloccata sulla Statale 107 all’altezza dell’autovelox di San Fili. A causa del forte vento e del maltempo che sta colpendo il Cosentino, in queste ore, un albero è caduto e ha occupato la carreggiata. La foto dell’albero caduto e la notizia della strada interrotta stanno facendo il giro dei social. In queste ore, infatti, pioggia e vento stanno creando diversi disagi nel Cosentino. Strade allagate in città e nell’hinterland. In particolare, nel territorio delle Preserre cosentine forti raffiche di vento stanno creando disagi alla circolazione di mezzi e persone. Mirella Molinaro

