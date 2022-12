Il Comune di Rende garantisce: “La scuola Stancati è agibile”. Ma i genitori...

Dopo la paura, gli interventi. Alla scuola primaria “Stancati” di Rende pare sia tornato il sereno. Sia per il pericolo dovuto alla fuga di gas sia per la mensa ed conseguente servizio di refezione. Per gli studenti, circa 800 in quel plesso, buone notizie prima della pausa natalizia. Le anticipa l’assessore Lisa Sorrentino che, anche ieri, ha inteso svolgere un nuovo sopralluogo con l’ufficio tecnico del Comune. «Lo scorso 11 novembre è stata riscontrata una perdita dalla condotta del gas metano e il quattordici, in via preventiva, è stata disposta la chiusura del plesso e la contestuale interruzione dell’erogazione del gas per consentire i dovuti accertamenti tecnici finalizzati alla verifica di eventuali perdite sulla rete interna a valle del contatore di erogazione. Le tempestive verifiche effettuate dai tecnici nel tratto di rete interna hanno consentito di riattivare sin dal giorno successivo l’erogazione del gas per poter alimentare il locale termico», ha spiegato l’assessore, tornando su quanto accaduto nei giorni precedenti.

