Ospedale Castrovillari, Lo Polito invita tutti alla mobilitazione

L'Amministrazione comunale sostiene la massima partecipazione dei cittadini del territorio per salvaguardare l'ospedale Spoke di Castrovillari e gli ospedali di Mormanno e Lungro. Si tratta dei presidi medici sempre più svuotate di specialistiche e urgenti di personale. A tal riguardo il Sindaco, Domenico Lo Polito, a nome e per conto della Commissione Territoriale per la Sanità, ha inviato lettere di coinvolgimento ai colleghi della zona e ai dirigenti scolastici degli istituti scolastici cittadini affinché la manifestazione prevista per sabato 17 (ore 10 davanti all'ospedale cittadino) sia più partecipata possibile per far sentire il “grido” delle popolazioni, inascoltato da anni nonostante sollecitazioni, incontri a più livelli e continue interazioni.

