Cetraro, in fiamme ex stabilimento Cesare Firrao

Un incendio è divampato nell’ex stabilimento Cesare Firrao di Cetraro. Non è la prima volta che le fiamme avvolgono l’ex fabbrica di scarpe. Le foto dell’incendio hanno fatto il giro dei Social nel tardo pomeriggio di ieri. “Ho appena ricevuto segnalazione da parte dei cittadini – ha scritto sul suo profilo Facebook il consigliere comunale di minoranza, Massimiliano Vaccaro – che l’ex stabilimento della Cesare Firrao sta bruciando. Ho immediatamente contattato i vigili del fuoco, a cui va il mio ringraziamento per il loro lavoro, sembra che tutto ciò sia dovuto a enormi accumuli di spazzatura già presenti in loco. Bisogna fare squadra e combattere gli incivili, non sono più tollerabili azioni del genere, spero si aprano delle indagini e si individuino i responsabili”. Non è la prima volta che si verificano episodi del genere.

