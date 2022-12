Rende, il centro storico riavrà la sua farmacia

Il centro storico di Rende finalmente riavrà la sua farmacia. A darne notizia Romina Provenzano, consigliera comunale con delega al centro storico di Rende: “un risultato inseguito dall’amministrazione Manna sin dalla prima legislatura. Grazie al lavoro d’equipe svolto dagli Uffici comunali, i quali –correva l’anno 2014– redigessero la nuova pianta organica, oltre che da parte Uffici regionali i quali, validando il prodromico operato comunale, hanno predisposto l’apposito interpello. Inoltre, bisogna sottolineare l’attività degli imprenditori farmaceutici, per aver creduto, oltre che nell’attività peculiare dagli stessi svolta negli anni, anche nella ubicazione territoriale del loro investimento”.

“Infine - ha concluso Provenzano - mi deve essere consentito, in virtù del mio ruolo di Capogruppo consiliare del Laboratorio Civico, un plauso alla buona politica del fare, la quale, nonostante i recenti molteplici veleni incrociati, sta continuando a lavorare alacremente ed umilmente, dimostrando come, con il rispetto dei diritti di tutti e del bene comune, i risultati positivi arrivano, per l’intera comunità”

