Cosenza, sporcizia e degrado intorno al cinema Italia

I lavori di riqualificazione dell’ex cine-teatro “Italia-Tieri” probabilmente avranno inizio nei primi mesi del 2023. La manovra legata agli interventi rientranti nell’ambito dei Cis è infatti lunga e complessa. Come del resto le gare europee in corso d’opera: per quella del servizio di igiene urbana, ad esempio, si deve ancora costituire la commissione giudicatrice che dovrà esaminare le documentazioni fatte pervenire dalle quattro ditte, dopo di che partirà il vero e proprio iter per l’affidamento dell’appalto.

Nel frattempo, intorno alla struttura di piazza Amendola, il degrado e la sporcizia regnano sovrani. La scalinata del cineteatro di notte viene ancora utilizzata da senzatetto che la mattina vanno via lasciando sul posto rifiuti di ogni genere in cui si imbattono studenti e personale delle vicine scuole e uffici sanitari.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata