Capodanno, questura Cosenza: prevenzione fuochi con agente esperto

La Questura di Cosenza è impegnata, in questi giorni, nell’attività di prevenzione sull'utilizzo dei fuochi pirotecnici. Infatti, è una delle 30 Questure d’Italia che ha la «fortuna» di avere in sede l’artificiere antisabotaggio della Polizia di Stato e tre operatori Supporto Artificiere (OSA), per le operazioni di disattivazione e bonifica di ordigni esplosivi improvvisati. In tale ottica, è in programma per domani mattina alle 11, nella sede del Poligono di Tiro A.S.D. Armentum, che si trova a Zumpano, nei pressi di Cosenza, una dimostrazione, a cura dell’artificiere della Polizia di Stato, dei pericoli relativi all’uso improprio degli artifizi pirotecnici illegali ma anche legali. Tale iniziativa, fortemente voluta dal questore di Cosenza Michele Maria Spina, è particolarmente importante - fa sapere la Questura - in questo periodo di festività natalizie e di fine anno in cui artifizi di tal fatta possono costituire un pericolo per l’incolumità pubblica.

