Cosenza, accoltella il compagno dopo una lite: denunciata per lesioni

Una donna, in cura al centro d’igiene mentale, ha accoltellato il compagno al culmine di una delle frequenti liti della coppia a Cosenza ed è stata denunciata per lesioni aggravate.

Allertati da una segnalazione al 113, gli agenti della questura arrivati sul posto hanno trovato in strada un uomo con una ferita d’arma da taglio sull'avambraccio destro. La vittima ha riferito di essere stata colpita dalla compagna, che da tempo covava una vendetta nei suoi confronti.

La donna nel frattempo si è chiusa in casa e ha rifiutato di aprire ai poliziotti. Ha poi ceduto dopo una lunga mediazione. In evidente stato di agitazione, la donna ha rifiutato le cure mediche, ma è stata trasportata al pronto soccorso per un Tso.

Sul posto sono intervenuti la Squadra mobile e la polizia scientifica. Il ferito è stato trasportato in ospedale, dove i medici gli hanno assegnato una prognosi di 10 giorni.

© Riproduzione riservata