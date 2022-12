Collaboratore scolastico arrestato per molestie nel Cosentino

Un uomo, collaboratore scolastico di un istituto del Cosentino, è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di un minore. I carabinieri della compagnia di San Marco Argentano hanno eseguito la misura restrittiva su disposizione della Procura di Castrovillari. Le indagini hanno preso il via nei primi giorni di dicembre a seguito della denuncia presentata da parte della rappresentante legale dell’Istituto Comprensivo. In particolare, l’attività investigativa, coordinata dal procuratore capo Alessandro D’Alessio, è scaturita dalla segnalazione di un’insegnate del plesso scolastico che ha raccolto le confidenze di due ragazze che indicavano nel collaboratore scolastico il presunto autore di palpeggiamenti a loro danno.

La rapida attivazione del «codice rosso», applicato tempestivamente d’intesa e con il coordinamento della Procura, ha consentito ai militari di sviluppare i necessari accertamenti in pochi giorni, raccogliendo le testimonianze delle due minori sentite alla presenza di uno psicologo consulente del pubblico ministero e concludendo in brevissimo tempo le attività d’indagine. L’indagato sarà ora sentito dal giudice al quale dovrà chiarire ogni elemento contestato.

