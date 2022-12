A Paola strade-groviera, frazioni al buio e marciapiedi rotti

Strade e marciapiedi dissestati, interi quartieri al buio da settimane, rifiuti ovunque, edifici usati come discariche. «Una città trascurata e abbandonata». Rete dei Beni Comuni, Movimento di opposizione consiliare, interviene sulla situazione di degrado che interessa in lungo e largo la città.

L’arrivo delle piogge ha aggravato la situazione delle strade. Il manto da tempo senza manutenzione si sgretola. E così a farne le spese sono le auto. Così come i pedoni, costretti a improvvisate chicane per marciapiedi danneggiati o inesistenti.

Viale Ippocrate - ad esempio - collega il centro della città con l’ospedale cittadino. Da tempo ha la necessità di lavori. Secondo Rbc occorre intervenire tempestivamente e in via preventiva, sulle arterie di maggiore traffico, percorse da mezzi pesanti come pullman e camion, rifacendo il manto stradale ove necessario.

