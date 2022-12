Cassano, presunte truffe nelle aste giudiziarie: nuovo processo d’Appello per Cardile e Zangaro

È stato ribaltato il giudizio di colpevolezza nei confronti di Carlo Cardile, l’avvocato coinvolto nel processo “White Collar” nel quale erano confluite una serie di presunte truffe nelle aste giudiziarie del Tribunale di Castrovillari. La sesta sezione penale della Corte di Cassazione, al termine della camera di consiglio, in accoglimento delle tesi difensive (il Procuratore Generale aveva chiesto la conferma delle precedenti decisioni) ha annullato le sentenza di condanna che, il Gip prima e la Corte di appello di Salerno poi, avevano emesso nei confronti del professionista coriglianese, Carlo Cardile, che coinvolto nel processo White Collar, era stato giudicato colpevole di turbativa d’asta e corruzione e condannato a quattro anni e due mesi. Condanna ora annullata dal giudice del terzo grado che ha rimesso il processo alla Corte di Appello di Napoli. Analogo giudizio per il dipendente comunale Giuseppe Andrea Zangaro per il quale, parimenti, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di condanna a quattro anni e quattro mesi di reclusione inflittagli nei gradi precedenti.

