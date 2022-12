Paola, piove nella stazione e nelle carrozze dei treni

Strutture e convogli colabrodo. Piove prima in treno, poi nel sottopasso della stazione di Paola. Mentre da anni la flotta Trenitalia si rinnova rimangono in servizio i vecchi e obsoleti Intercity. Convogli che hanno fatto il loro tempo. Sono tra quelli, ancora in servizio, più datati. E così può accedere - come è accaduto nei giorni scorsi - nella tratta che collega la Capitale alle regioni del Sud - che tra un vagone e l’altro l’acqua piovana faccia capolino nelle passerelle intercomunicanti.

Le carrozze sono inoltre ormai vetuste e in alcuni casi sporche. Treni che dovrebbero fare spazio a nuovi e più funzionali convogli ferroviari considerato peraltro che il prezzo da pagare non è di poco conto. Ma anche in stazione - a Paola - la pioggia ha fatto “capolino” nel sottopasso utilizzato per giungere ai vari binari. Copiose infiltrazioni hanno interessato nei giorni scorsi il tunnel che è peraltro utilizzato per collegare il piazzale principale della stazione all’ingresso lato mare.

