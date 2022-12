Cosenza, raccolta di fondi per salvare la Biblioteca

Tentativi di salvataggio della Biblioteca Civica. Le porte sono chiuse ormai dall’inizio della pandemia. E gli unici due dipendenti rimasti in organico devono ricevere ciascuno qualcosa come 50mila euro. Poi ci sono altri debiti. E allora si registrano iniziative per consentire a questo scrigno della cultura di riaprire i battenti e di mostrare i suoi tesori fatti di libri, incunaboli e altro ancora.

È di ieri la nota del presidente del Cda della Civica e presidente dell’Accademia Cosentina, Antonio d’Elia, con cui ringrazia l’amministrazione comunale guidata da Franz Caruso che ha deliberato un contributo per Biblioteca (40mila per il 2022 e 60mila per il 2023) e Accademia (10mila euro complessivi).

