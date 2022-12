Rende, a breve la realizzazione della bretella tra la stazione di Quattromiglia e lo svincolo autostradale

Partiranno a breve i lavori per la realizzazione della bretella viaria di raccordo tra la stazione ferroviaria di Quattromiglia e lo svincolo autostradale di Rende. L’opera permetterà il collegamento metropolitano tra Cosenza, Rende e l’Università degli Studi della Calabria.

Il progetto, finanziato per un importo pari a 1.924.00,00 di euro dalla regione, si inserisce nella visione di sviluppo a nord avviata dall’amministrazione comunale di Rende. Con il nuovo svincolo autostradale di Settimo di Rende e dalla stazione ferroviaria di S.Maria di Settimo di Montalto, infatti, la città sarà facilmente raggiungibile dal resto della provincia.

Le opere infrastrutturali interesseranno non solo l’Università della Calabria, vero polo attrattore della zona, ma anche la confluenza delle linee Cosenza-Paola e Cosenza- Sibari con una funzione strategica che contribuirà ad elevare i flussi veicolari in prossimità dell’area dello svincolo autostradale risultano fondamentali per l’intera mobilità regionale.

