Paola, pacco postale in carcere... carico di droga

Cocaina e hascisc all'interno di un pacco postale avente come destinatario un soggetto detenuto di origine romane.

Nel corso di una ispezione sono stati rinvenuti diversi involucri contenenti sostanza stupefacente nascosta dentro un prosciutto e nella cucitura di un accapatoio. La droga è stata sequestrata dalla Polizia Penitenziaria. Il soggetto detenuto alla notizia del rinvenimento e sequestro ha reagito con aggressività. La direzione della Casa Circondariale di Paola pone grande attenzione al trattamento per rimettere in società uomini migliori ma purtroppo ancora oggi prevale in diversi di loro l'indole delinquenziale.

In più occasioni e nel corso de tempo il personale di polizia penitenziaria ha bloccato sostanza illecita diretta ai detenuti, così come alcuni mini cellulari abilmente occultati.

"È sempre grazie all’alta professionalità dei Baschi Azzurri di Paola - spiega il segretario generale del Sappe, Donato Capece - che ancora una volta si è riusciti a garantire la sicurezza interna dell’istituto.

In ambito nazionale oramai anche il rinvenimento di quantitativi di sostanza stupefacente, così come le aggressioni al personale, sta facendo statistica e senza un immediato intervento dell’amministrazione sarà sempre più difficile garantire la legalità e la sicurezza all’interno dei penitenziari italiani".

