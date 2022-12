Cassano, incendiata l’auto della figlia di Francesco Adduci

È stata distrutta dalle fiamme l’auto della figlia di Adduci. Apparentemente una “normale” auto data alle fiamme di notte, una delle tante come se ne sentono soprattutto in questi mesi nella Sibaritide. L’incendio della Citroen C3 di proprietà della ragazza cassanese, però, acquisisce una certa importanza per gli inquirenti perché è figlia di Francesco Adduci, il cinquantaseienne cassanese arrestato a metà novembre in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Catanzaro nell'ambito delle indagini della Dda di Catanzaro sul duplice omicidio avvenuto il 4 aprile scorso ai danni di Maurizio Scorza, 57 anni, di Cassano, e della sua compagna, la 38enne tunisina Hanene Hedhli, resta in carcere.

È successo tutto nella notte tra giovedì e venerdì, giorno dell’antivigilia di Natale. La sua vettura era parcheggiata in uno dei vicoli che convergono su via Diaz, dove risiede la famiglia, e, per cause ancora in via di accertamento, ha preso fuoco creando non pochi danni anche all’edificio vicino al quale era parcheggiata.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata