Malore a Natale, morta l'avvocatessa Anna Ciardullo. Era originaria di Cosenza

Cosenza e Padova piangono la prematura scomparsa di Anna Ciardullo (meglio conosciuta come Daniela). Avvocato molto stimato in Veneto, 60 anni, è deceduta a seguito di un malore. La Ciardullo si trovava nella città bruzia, sua terra d'origine, dove era arrivata in occasione del Natale per trascorrere le festività insieme agli anziani genitori. La Ciardullo, laureata all'Università di Ferrara, da anni era professionalmente attiva in Veneto ed era anche consigliere d'amministrazione di Alta Vita-Ira (un istituto di Riposo per anziani).

"Difficile restare lucidi di fronte all’improvvisa e tragica perdita di Daniela Anna Ciardullo, la nostra Daniela, che il fato ha voluto strapparla troppo presto alla vita proprio in Calabria – è il messaggio dell’associazione Calabresi Veneto –Donna meravigliosa, avvocatessa stimata e apprezzata, persona sensibile e vicina ai problemi degli altri, sempre sorridente e combattiva. Il mese scorso era entrata a far parte del nostro Direttivo associativo, carica di idee e nuove proposte. Ha sempre partecipato a tutti i nostri eventi, coinvolgendo i tanti amici che la circondavano, orgogliosa di mostrare, qui a Padova, l’anima bella e pulita della nostra Calabria. Addio raggio di sole, sarai sempre con noi e il tuo sorriso illuminerà sempre i nostri cuori".

