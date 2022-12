Vertenza Simet a Rossano, Antoniozzi (FdI): salvaguardate posti lavoro

«Chiedo alle istituzioni locali di intervenire sulla crisi Simet a sostegno dei quaranta dipendenti che hanno perso il lavoro». Lo afferma l’on. Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. «So che il prefetto di Cosenza ha attivato le procedure per la crisi aziendale che in questo caso riguarda 40 lavoratori di un’impresa storica che ha avuto successo soprattutto con l’organizzazione dei trasporti privati dalla Calabria verso altre città. Il settore dei trasporti vive una fase di contingenza negativa dovuta a diverse situazioni. Prego veramente tutte le istituzioni, di ogni colore politico, dì attivarsi per tentare tutte le soluzioni possibili con l’impresa, pur nella consapevolezza che, trattandosi di azienda che non ha concessioni pubbliche, il margine sia molto ridotto. Dobbiamo cercare di dare un contributo univoco e siamo tutti a disposizione per verificare la possibilità di trovare una soluzione - conclude Antoniozzi - nell’interesse di quaranta famiglie».

