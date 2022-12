Arginare la piena dei torrenti a Corigliano Rossano: proseguono gli interventi preventivi

Nonostante la clemenza del tempo di queste ultime settimane, proseguono gli interventi preventivi per scongiurare disagi riguardanti le piene del torrenti e del maltempo in generale.

Di recente sono due i punti su cui l’amministrazione comunale è intervenuta. Il primo ha riguardato un attraversamento della strada provinciale in contrada Iti, che era completamente ostruito al pari dell'intero fosso. Secondo quanto appurato dai tecnici comunali proprio queste ostruzioni non visibili immediatamente sono una delle ragioni per le quali alcune aree sono state completamente allagate. Inoltre, a seguito di un incontro con i cittadini della contrada, preoccupatissimi di rivivere quella situazione, il sindaco Flavio Stasi ha fatto sapere di aver contattato il Consorzio di Bonifica e la Provincia di Cosenza per intervenire facendo partire i lavori.

La seconda zona oggetto di una «attenzione particolare» è il letto del torrente Coriglianeto, a monte del ponte di Schiavonea, dove è cresciuto un vero e proprio “boschetto” con arbusti di ogni tipo ormai lì da anni. «Questo – ha sottolineato il primo cittadino di Corigliano Rossano – era uno dei punti segnalati sui quali altri enti avrebbero potuto e dovuto intervenire, ma a certi livelli, le note stampa abbondano, mentre i fatti latitano.

