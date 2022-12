Unical, previste 100 assunzioni entro la fine del 2023 ad Arcavacata

Una sede accademica con un profilo sempre più internazionale. L’Università della Calabria registra un boom di adesioni da parte di ricercatori e docenti impegnati in grandi atenei del Vecchio Continente de delle Americhe ai bandi pubblicati per implementare il personale accademico. Un segnale chiaro che arriva da studiosi di altri Paesi che conferma quale sia la positiva immagine che l’Unical ha nel mondo scientifico. «L’internazionalizzazione» ripete il rettore Nicola Leone «è uno degli obiettivi primari di questa governance».

Una governance che ha pure previsto, entro il 2024, un piano straordinario di reclutamento di 100 unità di personale tecnico-amministrativo e un piano per la promozione ad associato di tutti i ricercatori a tempo indeterminato. Quello di Arcavacata, alla fine di questo complesso 2022, appare come un ateneo in costante evoluzione desideroso di compiere importanti investimenti. Entro l’anno che sta arrivando, infatti, saranno stanziati 18 milioni e 500.000 euro per le borse di studio (un milione e mezzo in più rispetto al 2022) e 406.000 euro per finanziare le collaborazioni part-time degli studenti. Ma non è finita: per gli studenti bisognosi sono stati previsti 170.000 euro mentre, in via sperimentale, saranno dati in prestito per ciascuna biblioteca 30 laptop e 15 tablet a che ne farà legittimamente richiesta. Entro l’estate, inoltre, verrà messa a disposizione un’aula studio con orario prolungato sino alle 24 con apertura anche nei fine settimana.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata