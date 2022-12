Cosenza, sorpreso a vendere alcolici a minorenni: denunciato

Quando i poliziotti sono arrivati aveva appena servito un vassoio di coloratissimi cocktail alcolici a una comitiva di minorenni. E nonostante abbia cercato di giustificarsi, il titolare del noto locale del divertimento serale bruzio è stato denunciato a piede libero. La vigilia di Natale l’alcol scorreva a fiumi nel poligono della ricreazione cittadina. Banchetti e tavolini, a partire dalle 13.30, sono spuntati ovunque. A parte i neonati e (si spera) i minori di 11 anni – sulle note dell’antico motivetto: “a Natale si può... – bevevano tutti. E in quell’orgia d’aperitivi, prima del classico cenone, ci si figuri se barman e titolari dei locali potevano star lì a chiedere i documenti o farsi problemi sull’età dei bevitori. Non più tardi di due settimane fa i poliziotti, nel corso d’un servizio di prevenzione disposto dal questore Luigi Michele Spina, hanno denunciato tre titolari di locali serali proprio perché sorpresi a somministrare bevande alcoliche a minorenni. Evidentemente la lezione non servita – ad alcuni piace rischiare – e così la vigilia di Natale – nel corso dei servizi di prevenzione disposti dal questore – è scattata la quarta denuncia.

Oltre all’alcol, che ha portato in pronto soccorso nugoli di minorenni, circolava anche tanta droga: perché a Natale, in questa noiosa e grigia città, bisogna sballarsi, andar fuori di testa, altrimenti non ci si diverte. Non è passato indenne al controllo degli agenti della volante l’uomo fermato in viale degli Alimena. Era in sella a uno scooter e i poliziotti lo hanno bloccato per un’ispezione al termine della quale sono scattate le manette – con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti – visto che l’uomo era in possesso di venticinque dosi di cocaina.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata