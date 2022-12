Rota Greca, aggredisce la moglie e picchia il figlio: arrestato

Prima la l’accesa discussione, poi l’aggressione violenta alla moglie e al figlio. Un ennesimo caso di maltrattamenti in famiglia, consumatosi tra le mura domestiche, in via Fontanelle, nel comune di Rota Greca, che ha fatto scattare le manette per A. M., di 46 anni, del posto.

L’uomo, al culmine di un violento litigio con la coniuge, è arrivato ad impugnare un grosso coltello con una lama di 18 cm. La donna, spaventata, ha chiamato in aiuto il figlio che prontamente ha allertato le forze dell’ordine. Sul giovane però si è scagliato il padre che ha colpito ripetutamente il ragazzo con pugni al volto, al collo e all’addome. È stato proprio l’intervento tempestivo dei carabinieri della Stazione di Lattarico, guidati dal maresciallo Gerardo Paldino, che hanno evitato che la lite finisse in tragedia.

