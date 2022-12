Castrovillari, incessante scia di furti nelle case della zona nord

Riprende il rosario dei furti che sta interessando, dai primi di novembre, l'area del Pollino. Prima Morano Calabro e, da inizio dicembre, infatti, un gruppo di ladri specializzati (molto probabilmente stranieri) si sarebbe impadronito della zona nord della città, tanto che martedì pomeriggio avrebbero prodotto una nuova serie di furti in Via Falese. Le denunce, presentate ieri mattina alle forze di Polizia, sancirebbero la ripresa di un fenomeno acuito solo per via del ponte natalizio. Solo le denunce dei cittadini adesso dettano le paure di una comunità che si ritrova a fare i conti con un gruppo di “topi” capaci di scalare le canalette esterne e, soprattutto, di saltare le recinzioni per introdursi in abitazioni che conoscono o che sarebbero state segnalate da un qualche basista del posto. Le indicazioni arrivano direttamente dai proprietari delle abitazioni “visitate” di recente.

