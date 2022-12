Cosenza, lavori per la biblioteca in arrivo: riaprirà le porte nel 2024

Il futuro della Biblioteca Civica al centro di una riunione della Commissione Cultura presieduta da Mimmo Frammartino.

All’audizione a Palazzo dei Bruzi ieri mattina c’era la presidente di “Civicamica”, Gilda De Caro, che si sta adoperando per risollevare le sorti dello storico Istituto bruzio.

Comune e Provincia, come noto, di recente, con i loro contributi, hanno cercato di dare un po’ di ossigeno alle anemiche casse della Biblioteca. Mentre “Civicamica” ha promosso una raccolta di fondi.

Ai componenti della Commissione (tra gli altri c’erano i consiglieri Alimena, D’Ippolito, Rende) l’ex assessore comunale alla Cultura, De Caro, ha illustrato i programmi dell’associazione da lei presieduta. «Ci sono già alcuni artisti che hanno sposato la nostra causa», ha detto la De Caro, «primi su tutti e Ficarra e Picone che con la loro Casa di produzione il 30 gennaio porteranno in città il film sull’inclusione dedicato a Giovanni Cupido che a Palermo sta combattendo una battaglia per la difesa dei diritti delle persone svantaggiate. Abbiamo registrato anche l’impegno del direttore del Conservatorio di musica, Perri».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata