Incidente stradale a Fagnano Castello, 24enne ricoverato all’Annunziata

Il più giovane, 24 anni, è ricoverato in ospedale con un forte trauma cranico e le sue condizioni sarebbero al momento stazionarie; un altro soggetto, qualche anno più grande, è rimasto ferito lievemente alle gambe. È il bilancio d’un tamponamento avvenuto ieri intorno alle 12,30 sull’ex Ss 533 (oggi provinciale), conosciuta anche come variante d’innesto alla Superstrada 283 delle Terme Luigiane. Per cause in corso d’accertamento sembra che sia avvenuto un forte tamponamento tra due utilitarie e che le conseguenze peggiori le abbia avute il ragazzo che era davanti rispetto all’altro veicolo. Per quanto è trapelato, il ferito le cui condizioni sono apparse peggiori per la ferita al capo sarebbe stato trasportato nell’immediatezza in ospedale ancor prima che sul posto arrivassero i militari dell’Arma della stazione fagnanese.

