Dalle 11.05 di questa mattina alle 16.26 la terra ha tremato sul Tirreno cosentino per ben sette volte. La scossa più forte di 4.1 si è registrata alle 16 a mare a una profondità di 29 chilometri. E proprio questa è stata quella che è stata maggiormente avvertita dalla popolazione del litorale. Così come quella attorno alle 13 che si è fermata a 4.0. Tante le segnalazioni ma per il momento non si registrano danni.

IN AGGIORNAMENTO

© Riproduzione riservata