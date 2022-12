Cosenza, controlli della Polizia in centro: due denunce

Continua incessante l’attività di prevenzione della Questura di Cosenza, nella fattispecie personale della Squadra Volante , nella giornata di ieri durante lo svolgimento del servizio di controllo del territorio, presso la zona San Vito, procedeva all’identificazione di un soggetto , già noto a questi Uffici, il quale veniva deferito all’autorità giudiziaria poiché reiterava la condotta di parcheggiatore abusivo. Contestualmente gli veniva sequestrata la somma di denaro in suo possesso, quale profitto illecito, inoltre è stata applicato nei suoi confronti il provvedimento di Daspo urbano e, pertanto, subito è stato allontanato dal luogo dell’infrazione.

Altro intervento effettuato da parte degli Agenti della Squadra Volante, non meno importante, riguarda la denuncia in stato di liberta all’autorità giudiziaria del proprietario di un noto locale di Cosenza, a seguito di numerose segnalazioni sull’utenza 113 da parte dei cittadini, ormai esausti dall’incessante musica ad alto volume provenire dal locale, risolutivo è stato l’intervento degli Agenti di Polizia che hanno intimato di abbassare il volume dell’impianto rispristinando così lo stato di quiete per gli abitanti della zona.

© Riproduzione riservata