Amendolara, la notte di Capodanno i medici danno forfait

La locale sede della Guardia Medica resterà chiusa nella notte di Capodanno. Nessun medico, nonostante le "ricerche" dell'Asp ha accettato di lavorare a San Silvestro, e pertanto due comunità, Amendolara e Roseto Capo Spulico, dalle 20 di stasera fino alle 8 di domani resteranno privi di questo importante servizio. A comunicarlo con un'apposita nota, è stata la direttrice dell’Unità Operativa Complessa Cure primarie Jonio Nord Mariabeatrice Filici che in una missiva indirizzata al Commissario straordinario dell'Asp di Cosenza Antonello Graziano, al direttore del 118 bruzio Riccardo Borselli, ai sindaci di Amendolara e Roseto Capo Spulico, rispettivamente Pasquale Aprile e Rosanna Mazzia e al comandante dei Carabinieri di stanza alla stazione rosetana luogotenente Marco Carafa, chiarisce: «Malgrado lo scrivente Distretto sanitario abbia posto in essere tutte le procedure di competenza, si informa che il Servizio di continuità assistenziale ubicato nel Comune di Amendolara, dalle ore 20 del 31 dicembre, alle ore 8 del 1 gennaio 2023, non sarà attivo. Pertanto l'utenza potrà rivolgersi in caso di necessità al Servizio di Emergenza- urgenza 118».

