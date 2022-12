Cosenza, "La tinta è sbagliata!": scazzottata da un parrucchiere, donna in pronto soccorso

Tutto per una tinta. Bianca, e non bionda come richiesta dalla cliente di un noto coiffeur della città dei bruzi. Dalle parole si è passati velocemente ai fatti. Anzi, ai cazzotti, se è vero come è vero che la donna è stata costretta a ricorrere alla cure dei sanitari del pronto soccorso dell'Annunziata. Necessario anche l'intervento della Polizia locale che ha evitato che la scazzottata di fine anno degenerasse ulteriormente. A patto che non lo fosse già abbastanza, come testimonia la necessità di ricorrere alle medicazioni dei camici bianchi ospedalieri.

© Riproduzione riservata