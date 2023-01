Rossano, cercano di far esplodere i fuochi d'artificio in un cantiere: giovani finiscono infilzati

Volevano far brillare una batteria di fuochi artificiali dal tetto di un cantiere dismesso, ma finiscono “infilzati” dalle barre di ferro che fuoriescono dai pilastri di cemento armato: è accaduto a meno di dieci minuti dalla mezzanotte nell’area urbana di Rossano a due ragazzi del posto, rispettivamente di 16 e 20 anni, uno dei quali rimasto gravemente ferito e ora ricoverato in terapia intensiva a Cosenza. A quanto si è appreso i due pare fossero penetrati all’interno del cantiere che si trova proprio all’imbocco dello scalo rossanese per piazzare una batteria di fuochi artificiali.

