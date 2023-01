Cosenza, oggi il Consiglio Comunale che determinerà le sorti dell'Amaco

Torna a riunirsi a distanza di qualche settimana il Consiglio comunale, anche se nella seduta odierna del civico consesso figura un solo argomento all'ordine del giorno: la crisi dell'Amaco. Appuntamento alle 15 ancora una volta nella sala delle adunanze della Provincia, per la temporanea indisponibilità della sala consiliare di Palazzo dei Bruzi, interessata da alcuni lavori di riparazione strutturale. L'incontro di oggi servirà, in pratica, a tracciare le prospettive future dell'azienda di trasporto partecipata del Municipio, prendendo in esame pure le soluzioni proposte dall'esecutivo targato Franz Caruso.

Una volta esaurita la discussione sull'Amaco, il civico consesso sarà chiamato, sempre domani, ad approvare il regolamento in materia di rateizzazione delle entrate di competenza dell’ente, tributarie ed extratributarie. A proposito di rateizzazioni, ieri sul tema è intervenuto il consigliere del gruppo Bianca Rende Sindaco, Francesco Luberto, sottolineando alcuni concetti: «In questi ultimi mesi molti cittadini, già alle prese con l’innalzamento dei costi energetici e della spesa alimentare e domestica, hanno manifestato grande disagio in merito alla riscossione dei tributi che ha visto, oltre alla emissione delle c.d. “cartelle pazze”, una ridotta possibilità di rateizzare gli importi dovuti in modo agevole.

