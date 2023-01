Cosenza, approvato il progetto per la manutenzione straordinaria dello stadio San Vito-Marulla

La Giunta comunale presieduta dal sindaco Franz Caruso, ha approvato il progetto per i “Lavori di manutenzione straordinaria e indagini strutturali dello stadio S. Vito G. Marulla” per un importo complessivo pari a € 105.139,57.

“Si tratta di un intervento atteso da tempo e diventato necessario – afferma il sindaco Franz Caruso - che oggi possiamo portare avanti grazie all’approvazione da parte del Consiglio Comunale dei documentali contabili di previsione 2022/2024. E’ stato, infatti, necessario reperire le risorse economiche in capo all’Ente per dare finalmente risposte concrete a questa problematica e rendere più sicura la struttura sportiva più importante della città. Gli interventi sono diversi e complessi. Tra i più rilevanti vi è certamente l’apertura di un nuovo varco afflusso/deflusso dei tifosi all’altezza della biglietteria della curva nord; la realizzazione di un by – pass stradale nell’aiuola spartitraffico all’altezza del centro sportivo Real Cosenza, al fine di consentire l’accesso, in sicurezza, ai mezzi delle tifoserie ospiti e contestualmente il passaggio degli autobus delle due squadre; la messa in sicurezza della tribuna B, ammalorata, nel tempo, a causa di infiltrazioni meteoriche su tutta la superficie della struttura, e delle torri faro. Il progetto seguito dall’assessore ai LLPP, Damiano Covelli, che ringrazio per l’impegno profuso è stato redatto dall’ing. Pietro Filice, che ha portato avanti un’attività di spessore”.

“E’ un passo importante quello che abbiamo compiuto- conclude il primo Cittadino di Cosenza – anche a dimostrazione, qualora ce ne fosse bisogno, della volontà di garantire al nostro Cosenza Calcio di poter portare avanti al meglio il proprio cammino sportivo che, ovviamente, noi auguriamo sia ricco di successi. Oggi stiamo soffrendo risultati assai negativi, purtroppo, con una situazione di classifica veramente deludente, ma la rimonta è ancora possibile. Il mio auspicio è che si compia ogni sforzo per salvaguardare la serie B ed il nostro meraviglioso patrimoni sportivo. Forza Cosenza sempre!”.

